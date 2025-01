BBB 25: Líderes avaliam indicação: 'A gente não consegue decidir isso'

Após selecionarem três duplas para o Na Mira do Líder, Aline e Vinícius conversam sobre quem irão indicar no Paredão deste domingo (19).

O que aconteceu

A dupla de amigos selecionou Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma e João Pedro e João Gabriel para a Mira. "Agora a gente não consegue decidir isso. Até amanhã de manhã a gente consegue", analisa o baiano.