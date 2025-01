BBB 25: Guilherme sugere voto e Delma rebate: 'E se eu perco meus gêmeos?'

Imunes, Guilherme e Dona Delma debatem sobre as opções de voto no primeiro Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Sem saber da dinâmica, Guilherme cogita a possibilidade de precisar salvar uma dupla. "Caso aconteça, são Arle e Marcelo, Diogo e Dona Vilma". "Quem é Arle?", questiona Dona Delma.