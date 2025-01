BBB 25: Diego reclama da fantasia do monstro: 'Me tira toda a liberdade'

Diego Hypólito, 38, queixou-se abertamente no BBB 25 (Globo) da fantasia de Quarto Branco - que está usando como parte do Castigo do Monstro.

O que aconteceu

O ginasta afirmou para Mateus, 28, que o figurino, além de lhe dar muito calor, limita muito sua circulação pela casa. "É muito quente. Me tira toda a liberdade de fazer as coisas. Não consigo ir à piscina [por exemplo]."