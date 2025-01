BBB 25: Aline promete caos e gritaria no Paredão: 'O pau vai torar'

No que depender da Líder Aline, 32, a tensão vai comer solta no BBB 25 (Globo) após a formação do Paredão deste domingo (19).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A policial militar deixou claro que vai jogar lenha na fogueira quando a hora da votação chegar. "Hoje, o pau vai torar! A gente vai quebrar e amassar grandão, sem medo de nada!", vociferou ela, ao gravar seu depoimento para o Raio-X.