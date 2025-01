BBB 25: Abalado com Monstro, Diego Hypolito cai no choro: Não vou desistir

Diego Hypólito, 38, aproveitou um momento de solidão na academia para fazer um monólogo-desabafo.

O que aconteceu

Abalado com o Castigo do Monstro que recebeu de Maike e Gabriel, o ginasta prometeu a si mesmo que não se deixará abater pelas emoções. "Eu choro, dou risada, fico inconstante, mas vim aqui com um objetivo e um sonho. Não desisto jamais. Se for para desistir, vou desistir de ser fraco", declarou o irmão de Daniele Hypolito, 40.