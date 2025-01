Além do esporte: Léo Batista cobriu Carnaval e noticiou a morte de Vargas

Voz marcante do jornalismo esportivo, L´wo Batista, que morreu neste domingo (19), aos 92 anos, foi muito além dos gramados, quadras e competições esportivas em sua trajetória no rádio e na TV.

O que aconteceu

O locutor, dublador e apresentador atuou em momentos importantes da história do país. Em 1954, por exemplo, Léo Batista deu a notícia do suicídio do presidente Getúlio Vargas quando apresentava o programa Globo no Ar, no rádio.