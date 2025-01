Walter Salles planeja próximo filme após sucesso de 'Ainda Estou Aqui'

Walter Salles, 68, diretor de "Ainda Estou Aqui", afirmou que seu próximo filme virá "em um futuro próximo".

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast norte-americano The Next Best Picture, Salles disse que não demorará muito para lançar a sua próxima obra. "Já tenho um roteiro com dois escritores do Uruguai que está pronto."

O diretor não entrou em detalhes como enredo ou previsão de gravações. "Talvez tenha filmagens em um futuro próximo."