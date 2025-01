Nicolas Prattes mostra novas fotos de casamento com Sabrina Sato

Nicolas Prattes, 27, compartilhou novas fotos de seu casamento com Sabrina Sato, 43.

O que aconteceu

O ator publicou um álbum com diversas imagens da cerimônia no seu perfil do Instagram no sábado (18). "O dia mais feliz da minha vida."

As fotos são de diversos momentos da cerimônia. Há o casal posando, brindando, Nicolas se arrumando, os dois curtindo ao lado de amigos e outros momentos.