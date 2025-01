Mariana Goldfarb reflete sobre idade: 'Não trocaria meus 33 pelos meus 20'

Mariana Goldfarb, 33, refletiu sobre a sua idade enquanto se maquiava no carro na tarde deste sábado (18).

O que aconteceu

No desabafo, a influenciadora disse que muitas pessoas costumam falar que sentem saudade dos seus 20 e poucos anos. "Não tenho saudade, gente. Acho tão bom amadurecer. É tão bom não sentir mais aquelas emoções, daquele jeito que era meio descontrolado, sem saber direito o que estava sentindo."