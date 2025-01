Gretchen mostra antes e depois após queda de cabelo e mega hair

Em outubro de 2024, a cantora publicou um vídeo em que aparece sem a prótese capilar, usada para encobrir a calvície na parte frontal da cabeça.

Segundo ela, suas madeixas ficaram assim por causa do uso de um produto alisante somado a outros fatores. "Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina [um creme alisante alternativo], aí fui a um salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: Perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal, tudo juntou", explicou ela, na gravação divulgada no Instagram.