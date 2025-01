Filhas de Glória Maria fazem rara aparição com o tutor, Paulo Mesquita

Maria Matta da Silva, 17, e a irmã, Laura Matta da Silva, 16, filha de Glória Maria, que faleceu em 2023 vítima de um câncer, fizeram uma rara aparição na última sexta (17).

O que aconteceu

As filhas da jornalista e apresentadora foram fotografadas no Universo Spanta, festival que acontece na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. As jovens estavam acompanhadas de Paulo Mesquista, tutor delas.

Nas imagens, Maria e Laura aparecem sorridentes abraçadas ao tutor, a quem elas chamam de pai. Maria usou uma calça jeans e uma regata branca, enquanto Laura estava com um vestido vermelho e bolsa preta.