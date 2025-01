Diretor de 'Emilia Pérez' pede desculpas após críticas: 'Não é realista'

O diretor disse que obra não é realista. "A forma que escolhi tratar esse filme é como ópera. Na ópera, uma parte não é realista."

O longa trata a história do cartel no México de forma romantizada, segundo críticas. O filme conta a história de Rita, uma advogada a serviço de uma grande empresa que está mais interessada em ganhar dinheiro inocentando criminosos do que em servir à Justiça. Ela é contratada para auxiliar o líder fugitivo de um cartel de drogas mexicano, Manitas, que quer abandonar os negócios e passar por uma cirurgia de redesignação sexual, para afirmar o gênero com o qual se identifica e mudar de vida.

Uma das críticas foi que o filme fala sobre o México sem atrizes e atores mexicanos. Há apenas uma única atriz mexicana da produção: Adriana Paz. Ela faz um papel secundário e sequer foi escolhida para concorrer nas premiações.

A produção chegou a justificar a escolha dizendo que não encontraram atrizes na América Latina. "As atrizes escolhidas eram melhores para os papeis", disse a diretora de elenco Carla Hool em entrevista ao SAG-Foundation. "Audiard olhou para todas igualmente. Ele não estava dizendo que queria uma atriz de renome. Ele só queria a melhor atriz para o papel. E acabaram sendo Selena Gomez e Zoe Saldaña"

Selena Gomez também foi duramente criticada pelo "descuido" com o idioma. Ela se defendeu e disse que teve apenas alguns meses para se preparar para o papel e para falar em espanhol. "Sinto muito por fazer o melhor que pude com o tempo que me foi dado. Isso não diminui o quanto trabalhei e coloquei o coração nesse filme", comentou em um vídeo que a criticava.

Outro tópico que desagradou bastante foi a representatividade. Segundo a Aliança Gay e Lésbica Contra a Difamação (GLAAD), "Emilia Pérez" não tem uma boa representação transgênero, ao propagar estereótipos da comunidade ao reciclar os estereótipos e clichês, apesar de ter como protagonista uma atriz trans: Karla Sofía Gascón. "É um retrocesso para a representação trans", disseram.