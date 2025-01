Deborah Secco renova bronzeado durante treino após passar férias na neve

Após encerrar seu contrato fixo com a Globo, Deborah Secco afirmou recentemente que ganha mais dinheiro trabalhando com a internet. "Hoje a internet me faz ganhar muito mais dinheiro do que a Globo me fazia ganhar. As empresas que eu virei sócia também. Foram coisas que me fascinaram, virar sócia de uma rede de brechós. É pensar em marketing, ver a loja que vende mais, ver onde pode agregar, o que pode fazer", disse em entrevista ao Portal Leo Dias.

Deborah também investiu no seu lado empreendedor e tem uma marca de biquíni. "Eu estou aprendendo, me divertindo e graças a Deus os negócios prosperam. Abri minha marca de biquíni agora, começando do zero".