Zuri: o que significa nome de filha de Ludmilla e Brunna anunciado no BBB

Durante o show de Ludmilla no BBB 25 (Globo), a cantora e Brunna Gonçalves anunciaram o nome da filha que esperam: Zuri.

O que significa?

Zuri é um nome de origem suaíli, língua falada em alguns países da África e significa "bonita" e "linda". O nome é mais utilizado entre meninas, mas também é usado em alguns meninos.

No X, fãs do programa e do casal comentaram a escolha do nome.