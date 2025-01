BBB 25: Mateus desabafa sobre medo do Paredão: 'O meu está na reta'

Mateus, 28, caiu no choro por medo a ir para o primeiro Paredão do BBB 25 (Globo) e foi consolado por Maike, Eva e Renata.

O que aconteceu

O trio notou que o arquiteto estava tentando disfarçar as lágrimas e, imediatamente, aproximou-se para consolá-lo. "É bizarro. Quando você sente que o seu está na reta, você valoriza muito mais tudo, entendeu?", desabafou o paulista, visivelmente abalado.