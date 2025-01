BBB 25: Gracyanne repreende a irmã, Giovanna: 'Não precisa falar assim'

Gracyanne Barbosa, 42, pediu à irmã, Giovanna Barbosa, 26, que tome mais cuidado com a forma como fala com os demais participantes do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness recordou que já havia alertado a veterinária sobre a questão em outras ocasiões. "Já falei três vezes! Não precisa falar assim!", queixou-se a ex de Belo.