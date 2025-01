BBB 25: Diego critica justificativa de Gabriel para Castigo do Monstro

Diego Hypólito, 38, não gostou nada de terem sido ele e sua irmã, Daniele Hypólito, 40, os escolhidos para levar o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O ginasta admitiu para Thamiris, 33, que não engoliu a justificativa de Gabriel, 30, e Maike, 30, ao escalá-los para a 'função'. "Eu só acho totalmente sem coerência o Gabriel falar ali que ele colocou a gente por falta de posicionamento", desabafou ele, em conversa com a irmã de Camilla na piscina da casa.