BBB 25: Daniele tem certeza de que irá para o Paredão: 'Ninguém é bobinho'

Daniele Hypólito, 40, fez um desabafo após ser escolhida junto ao irmão, Diego Hypólito, 38, para cumprir o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25.

O que aconteceu

A ginasta afirmou que não se ressente de Maike, 30, e Gabriel, 30, vencedores da Prova do Anjo, por terem delegado a ela tal função. "Não vou mudar com ninguém. Não vou deixar de conversar, de dar bom dia. Se, para ser a prioridade, eu preciso abrir mão da essência da minha educação, prefiro não ser prioridade de ninguém", disse, em conversa com Vilma, 68, na cozinha.