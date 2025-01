Após perder 74 kg, Jojo Todynho mostra maiô vazado em dia de praia

Jojo Todynho, 27, impressionou ao posar em uma foto no Instagram, na tarde desta última sexta-feira (17).

O que aconteceu

Antes de curtir um dia na praia, a influenciadora publicou nos Stories uma foto em frente ao espelho. Para a ocasião, ela estava usando um maiô recortado branco, que ressaltou ainda mais seu corpo escultural.

Já com 74 kg a menos, a transformação da cantora do hit "Que Tiro Foi Esse" começou em 2023, após realizar uma bariátrica. Para modelar o corpo, ela ainda fez uma abdominoplastia associada a lipoescultura em julho do ano passado.