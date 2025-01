'Magistral': Jornal dos EUA exalta Fernanda Torres e cita Bolsonaro

"Ainda Estou Aqui" está sendo aclamada pela crítica especializada nos Estados Unidos. O filme estrelado por Fernanda Torres estreou nesta semana e teve 92% no Rotten Tomatoes, site agregador de críticas.

O Los Angeles Times, um dos maiores periódicos do país, publicou ontem uma crítica que classificou atuação de Torres como "magistral" e o governo de Jair Bolsonaro como "presidência repressiva".

O que aconteceu

Crítica do Los Angeles Times enalteceu atuação de Fernanda Torres. "Torres exala a coragem discreta de uma mulher incapaz e sem vontade de se render ao desespero com o passar dos dias e das semanas. Como pode ela, quando precisa criar os filhos e buscar justiça para o marido, que pode ainda estar vivo? Transmitindo uma contenção magistral, Torres faz com que as poucas explosões de Eunice pareçam contidas. Tão distante quanto possível do melodrama, sua atuação é de luto internalizado", diz texto.