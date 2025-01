Zélia convoca nova personagem para maltratar Arlete em 'Garota do Momento'

Zélia (Letícia Colin) vai ultrapassar todos os limites ao trazer uma nova personagem para continuar enganando Arlete (Bete Mendes) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Flora/Izabel entrará em breve em "Garota do Momento" para fingir ser a neta biológica de Arlete. A idosa foi enganada a vida toda e imagina que a filha de Valéria (Julia Stockler) ainda está viva.