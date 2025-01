Ursinho Pooh e Peter Pan viram inimigos em pôster de novo filme de terror

Foi divulgada na última quinta-feira (16) uma nova prévia de "Poohniverse: Monsters Assemble" ("Monstros se Reúnem", em tradução literal), filme de terror que vai reunir heróis clássicos do universo infantil - porém transformados em vilões.

O que aconteceu

A imagem mostra Peter Pan (Martin Portlock) e o Ursinho Pooh se encarando de forma hostil. "Façam suas apostas", diz a legenda do pôster, divulgado no perfil do X (antigo Twitter) do filme "Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2", segundo capítulo da franquia.

Pinóquio, Bambi e até a Bela Adormecida também estarão presentes no longa, com suas respectivas versões sombrias. Cada um deles deve ganhar primeiramente um filme solo para, depois, reunirem-se todos no episódio derradeiro da saga.