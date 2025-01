Thamiris sobre comportamento de Raissa no BBB 25: 'Ela é pouquinho exibida'

No Apê do Líder, inaugurado no BBB 25 (Globo) pela dupla vencedora Vinícius e Aline, alguns participantes comentaram sobre a policial militar ter sido chamada de "espalhafatosa".

O que aconteceu

Camilla, Thamiris, Guilherme, Joselma, Eva e Renata comentavam sobre o comportamento de Aline quando Thamiris criticou o jeito de Raissa.