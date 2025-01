Taís Araújo conta spoiler sobre remake de 'Vale Tudo': 'Sofrimento'

Taís Araújo, 46, contou spoiler sobre o remake de "Vale Tudo" (Globo) ao conversar com fãs nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz recebeu perguntas dos fãs em sua conta no Instagram. Com isso, os seguidores fizeram perguntas sobre a novela que estreia em março no horário nobre da Globo.