Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 18 a 25/1

Mavi e Luma não dão atenção para os alertas de Mércia a respeito de Viola e o grupo canadense. Mércia e Volney fingem confiar um no outro. Ísis e Leidi se sentem incomodadas com as perguntas de Fátima sobre a doação financeira de Berta. Sirlei reconhece Leidi no evento de lançamento das joias de Diana. Bruna evita Volney no evento de Diana, e fica magoada com a falta de atenção de Iarlei. Luma é amparada pelos funcionários quando menciona que terá de fechar o Maresias. Daniel deixa Michele perturbada ao pedi-la para ser sua mulher. Volney avisa a Viola para ir para a casa de Paraty. Viola finge surpresa com a visita de Mavi e Luma, que pedem para ela voltar a comandar o restaurante do resort.

Segunda-feira, 20 de janeiro

Viola impõe algumas condições a Luma e Mavi para trabalhar no restaurante. Mavi fica incomodado com a relação entre Viola e Rodhes. Luma e Mavi recebem Viola e Rodhes para jantar. Diana comenta com Bruna que acha estranho a filha ter encontrado uma foto de Filipa na casa de Volney. Diana ameaça Volney e exige que o irmão saia do resort. Edmilson usa, no bar, o cartão que Wagner deixou para Iarlei pagar a faculdade. Michele diz a Cristiano que conseguiu o dinheiro que faltava para arcar com o processo. Cristiano questiona a relação entre Michele e Daniel. Rudá teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma. Viola alerta Rodhes para não se envolver com Luma e lembra o plano.

Terça-feira, 21 de janeiro

Mércia observa a inauguração do restaurante Voilà Violeta. Volney avisa a Viola que Mércia já percebeu a armação dos dois. Mavi expulsa Mércia ao vê-la destratando Viola. Daniel convida Berta e Sirlei para jantar em sua casa, e Ísis se insinua para o arquiteto. Tomás avisa à família que Evelyn saiu de casa. Viola visita os amigos do centro comunitário e diz que resolveu perdoar Mavi, mas Nahum desconfia. Viola comenta com Rodhes que precisa descobrir como Mércia soube de seu plano. Tomás deixa Berta inconsolável ao comunicar que voltará a morar na comunidade com Evelyn e o filho. Fátima passa mal durante visita a Evelyn. Viola pede a Volney que invada o computador de Mércia. Mércia flagra Viola conversando com Volney em sua casa.

Quarta-feira, 22 de janeiro