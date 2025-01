Ônibus com equipe de Thiago Aquino é alvo de tiros em tentativa de assalto

Ao perceber a ação criminosa, o motorista acelerou o veículo, conseguindo escapar do assalto. Imagens feitas pelos músicos revelaram que o para-brisas do ônibus foi atingido por pelo menos oito tiros.

Thiago Aquino não estava no ônibus no momento do ataque. Apesar do susto e dos disparos, ninguém ficou ferido.