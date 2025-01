Marina Ruy Barbosa exibe anel de R$ 6 milhões em São Miguel dos Milagres

Marina Ruy Barbosa, 29, exibiu novos cliques de suas férias em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

O que aconteceu

A atriz, que está no local desde o réveillon com o noivo, Abdul Fares, 40, e com a família, compartilhou diversos cliques da viagem. "Último", escreveu Marina na legenda da publicação.

Nas imagens, ela aparece em diversos momentos da viagem. Além de posar sozinha, Marina também tirou fotos com a mãe, Gioconda Ruy Barbosa, 56.