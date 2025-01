Luiza Ambiel, ex-banheira do Gugu, grava conteúdo adulto com casal

Luiza Ambiel, 52, gravou conteúdo adulto com um casal para seu perfil no Privacy.

O que aconteceu

A ex-musa da "Banheira do Gugu", anunciou, em suas redes sociais, que as cenas quentes com o casal já estão disponíveis na plataforma de conteúdo adulto para assinantes. Recentemente, ela fez um vídeo pornô em uma banheira com um fã.

Para ter acesso ao material de Luiza, o consumidor precisa desembolsar um pagamento de R$ 20 mensais."Coloquei para f#$@", disse ela.