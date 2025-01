Junji Ito no K-pop? Famoso artista japonês fez capa do single novo do ZB1

JUNJI ITO (Tomie) x HELLO KITTY Collab Visual. pic.twitter.com/T7L9UVH6aU -- Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) July 7, 2024

Já o grupo ZB1, também veio de parceria recente de sucesso, com seu single japonês "Only One Story" sendo trilha sonora do gigante "Pokémon".

O single é pré-lançamento do quinto mini-álbum do grupo, que sai dia 24 de janeiro. Agora resta aguardar para ver se o conceito desse retorno do grupo será um grande filme de terror, assim como a arte de Ito.