Gracyanne cogita proteger Diego e Daniele no BBB: 'A gente pode combinar'

Gracyanne Barbosa cogitou proteger os irmãos Diego Hypólito e Daniele Hypólito do primeiro paredão do BBB 25, que será formado no domingo.

O que aconteceu

Os brothers Diego, Daniele, Gracyanne e Geovanna conversavam na cozinha. Foi nesse momento que o ginasta comentou sentir que será emparedado. "Eu acho que, eu e a Dani, tem muita chance pelas votações da gente ir. Não é pela Dani. É por mim mesmo. Minha personalidade", disparou.

Gracyanne respondeu demonstrando que poderá ajudar os amigos de confinamento. "Não sei o que vocês acham. Bom, eu não quero vocês [no paredão]. Eu não quero. Então a gente pode combinar. Votar na mesma pessoa para tirar vocês [do paredão]", declarou a sister.