Entrevista com Fernanda Torres bate recorde em perfil de Jimmy Kimmel

A entrevista de Fernanda Torres, 59, para Jimmy Kimmel, 57, vem fazendo um sucesso estrondoso nas redes sociais.

O que aconteceu

Até às 19h em ponto desta sexta-feira (17), o trecho do bate-papo publicado no perfil do apresentador no Instagram já somava 2,2 milhões de visualizações. É bem mais, por exemplo, que as duas últimas publicações anteriores da página, que alcançaram apenas 141 mil e 107 mil reproduções, respectivamente.

Nos comentários do post, diversos fãs brasileiros festejaram o brilho de Fernanda Torres na atração estrangeira. "Totalmente dona do Jimmy!", resumiu uma internauta. "Fernanda Torres premiada e cheia de histórias boas pra contar. Maravilhosa!", celebrou outra. "Quem mais está com ciúmes de vê-la fazer os gringos rirem?", brincou ainda um terceiro.