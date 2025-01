Mensagem mostra interesse de Mion em obra de cineasta que o acusa de plágio

Estamos loucos com essa história! Isso pode virar um longa maravilhoso! [...] Acho que é um longa, com certeza é um longa. Eu e Mion estávamos atrás de uma boa história para contar. Temos uma produtora bacana que quer fazer algo com ele, ele sendo o protagonista. Adriana Pires em resposta a Rizzo

Comunicações seguintes focam as possibilidades de colaboração, incluindo a parceria para um futuro longa, e a participação de Mion como produtor executivo e protagonista. A resposta da empresária foi enviada no dia 5 de março de 2018.

O Mion só entraria no curta se fechássemos a parceria para o longa (protagonista e coprodução). Acreditamos que um longa com essa história, protagonizado pelo Mion e ainda abordando o autismo, [...] pode ter um alcance muito grande. Empresária do apresentador ainda nas mensagens

Semelhanças com 'Headway'

Ator interpreta Max no longa Imagem: Divulgação/MMA - Meu Melhor Amigo

Cinco anos depois, em 2023, foi anunciado o lançamento do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", protagonizado e produzido por Mion. A defesa argumenta que o enredo do filme apresenta semelhanças com a obra "Headway".