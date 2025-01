Dieguinho: Daniele é importante no BBB 25 para desestabilizar o irmão

O ginasta Diego Hypolito, que entrou no BBB 25 junto de sua irmã, Daniele, tem sido um dos grandes destaques do reality. Eles, inclusive, estão na mira para ir para o primeiro Paredão do jogo. No Central Splash desta sexta-feira (17), Dieguinho defende a permanência da família no programa.

Para Dieguinho, o irmão Hypolito tem mostrado ter uma personalidade forte, e se incomodou com os emojis que recebeu no queridômetro. O atleta, inclusive, acredita que será indicado para a berlinda.