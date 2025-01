Do quarto para um apartamento: confira detalhes do apê do líder no BBB 25

Com uma estrutura completa, o novo cômodo possibilita que o líder se isole completamente do restante da casa — caso queira. Isso porque o espaço conta com uma sala, quarto, banheiro particular e, até mesmo, uma cozinha completa!

BBB25: detalhes da cozinha do apê do líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Desta forma, além da cozinha VIP, o líder poderá cozinhar no conforto de seu apartamento, longe dos outros participantes. O local conta até com um frigobar, decorado com imãs de fotos tiradas durante o confinamento da dupla vencedora. Para que os líderes possam matar a saudade, a decoração do ambiente ainda tem porta-retratos de familiares e amigos.

Assim como nos últimos anos, o apartamento também conta com o painel, no qual o líder pode observar as câmeras do restante da casa. Para planejar os próximos passos da liderança, também é disponibilizado um tabuleiro com bonecos que representam cada um dos participantes.

BBB 25 - enquete UOL: qual dupla é a sua favorita? Vitória Strada e Mateus Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Camilla e Thamiris Divulgação/Globo Vinicius e Aline Divulgação/Globo Diogo Almeida e Vilma Divulgação/Globo João Pedro e João Gabriel Divulgação/Globo Eva e Renata Divulgação/Globo Gracyanne e Giovanna Divulgação/Globo Arleane e Marcelo Divulgação/Globo Maike e Gabriel Divulgação/Globo Daniele e Diego Divulgação/Globo Guilherme e Joselma Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo