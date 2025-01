Clima esquenta entre irmãs: Thamiris e Camilla se desentendem no BBB 25

Ao ouvir o pedido de sua irmã, Thamiris se aproximou da trancista para aconselhá-la a maneirar na forma de falar, na intenção de evitar que as duas virassem opção de voto dos confinados. "Mas eu não falei com ninguém! Pô, tu tem medo de tudo. Você tem muito medo de se posicionar com as paradas", rebateu Camilla.

A nutricionista recordou que nesta primeira semana de jogo, ninguém ainda tem motivo para votar em outra pessoa. "Não é medo, não. Tudo é motivo pra voto e ninguém tem motivo pra nada [ainda] ", afirmou.

Enquanto Camilla justificava que não estava brigando com ninguém, Vinícius entrou na conversa e concordou com Thamiris. "Você não acha que eu estou certa? Tá vendo! Camilla, qualquer motivo é motivo", insistiu a nutricionista.

Vendo a trancista cada vez mais alterada, Thamiris tentou se explicar. "Camilla, só gostaria que você entendesse a situação que estamos vivendo aqui. Agora, ninguém tem motivo para votar em ninguém. Justamente porque você não direcionou a crítica a alguém, qualquer um pode se sentir ofendido".

A sister ainda demonstrou preocupação de que uma fala dessas pudesse se tornar o motivo para que elas fossem eliminadas. "Se a gente der motivo para ser jogada no paredão e enfrentarmos alguém querido lá fora, com mais seguidor, com mais torcida, a gente sai. Você consegue entender?", questionou.

Já começando a derrubar algumas lágrimas, Camilla garantiu que entendeu o ponto da irmã, mas que ela não agiu dessa forma. "Eu nunca fui explosiva com ninguém, é o meu jeito de falar".