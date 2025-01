Maria Zilda busca trabalho na televisão após fratura na coluna

A artista ainda conta que a fratura na coluna foi decorrente de um acidente doméstico. Apesar de saber sobre a falta de trabalho para os atores mais velhos, ela aponta a vantagem de ser experiente. "Com tranquilidade. No meu caso, os prós são muitos. Eu estou viva, lúcida, falando, andando, rindo, estou com saúde. Sem contar que a experiência de vida nos traz maturidade, a compreensão ao próximo, a compreensão da vida".