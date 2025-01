'Tem que rolar uma briga' dispara João Gabriel no BBB 25

João Gabriel, 22, mostrou que quer ver a casa do BBB 25 pegando fogo. Em conversa com alguns brothers na área externa da casa, o gêmeo avisou que quer ver brigas entre os participantes do reality e mostrou que já está sentindo falta das confusões e tretas que o Big Brother Brasil proporciona.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Arleane, João Gabriel e Vitória conversavam sentados ao sofá. Durante a troca de diálogos, o brother comentou que já está na hora de acontecer uma discussão na casa.