'Sou gay': quem é Toguro, influencer fitness que assumiu homossexualidade

Ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio culposo — quando não há a intenção de matar — após se envolver no atropelamento de um motociclista em março de 2023. Ele atropelou Johny Vieira da Silva, 30, em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro.

Na ocasião, o famoso alegou que o motociclista dirigia em alta velocidade e colidiu contra a traseira de seu veículo. O influencer ressaltou que não fugiu do local e lamentou a morte de Johny. O caso está sob responsabilidade das autoridades do Rio.

Influenciador se assumiu pansexual, em agosto do ano passado. À época, ele publicou foto vestido com moletom nas cores da bandeira que representa a pansexualidade. "Só quer respeito com minha opção [sic] sexual", escreveu o famoso.

Tiago Toguro foi preso em Balneário Camboriú Imagem: Reprodução/Instagram toguro

Ele foi preso no dia 9 de janeiro em Balneário Camboriú (SC), acusado de desacato a autoridade. Ele estava de férias na cidade. Toguro foi abordado pelos agentes de trânsito, de acordo com o município, após circular com um veículo sem placas e ter estacionado em local proibido. O carro foi guinchado

Toguro foi internado na UTI, em dezembro de 2024, após sentir fortes dores nos testículos. "Estou me tremendo inteiro, estava animado para comer a ceia, para tomar uma, ficar alegre. Vim direto para cama, estava contando os minutos para dar meia-noite, abraçar a galera e vir para cá. Estou zoado. Tomara Deus que eu acorde bem. Feliz Natal a todos".