Sabrina Sato exibe vídeo inédito de casamento intimista com Nicolas Prattes

Sabrina Sato, 43, exibiu um vídeo inédito de seu casamento com Nicolas Prattes 27.

O que aconteceu

A cerimônia intimista aconteceu em 10 de janeiro, na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. A gravação, compartilhada em seu Instagram nesta quinta-feira (15) mostra a apresentadora caminhando para o altar.

Ela aparece ao lado do pai, Omar Rahal, e Zoe, 6, filha dela com Duda Nagle, 41. Zoe foi daminha de honra, levando as alianças.