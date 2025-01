BBB: Vilma e Joselma estão no Top 10 participantes maduros; veja lista

Com respectivamente 68 anos e 54 anos, Vilma e Joselma conseguiram estabelecer uma marca ao entrar para o BBB 25 (Globo): as duas estão entre os 10 participantes mais velhos a entrarem na casa do reality show.

Confira o Top 10, com a idade que os participantes tinham quando entraram no confinamento:

1. Ieda (BBB 17) - 70 anos