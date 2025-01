Na primeira festa do BBB 25, Thamiris chora de saudades da família

Durante o after na área externa do BBB 25 (Globo), Thamiris conversou com Vitória Strada sobre a saudades que estava sentindo da família.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A atriz questionou se a nutricionista estava bem. Ela respondeu. "A gente estava falando do meu sobrinho, estou morrendo de saudade dele. É muito louco, né? Porque a gente sente saudade de todo mundo."