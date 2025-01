Mulher de Branco descobre que está grávida de homem inesperado em 'Tieta'

A figura mais misteriosa de "Tieta" (Globo) vai descobrir que está grávida nos capítulos que fecham a trama.

O que vai acontecer

A identidade da Mulher de Branco é revelada no final de "Tieta". Sedenta por sexo, a personagem ataca os homens da cidade sem deixar rastros.