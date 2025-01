Criticado por expor esposa, Kanye West posta vídeo de Pamela Anderson nua

Kanye West, 47, foi polêmico mais uma vez ao postar um vídeo em que Pamela Anderson, 57, aparece nua.

O que aconteceu

O rapper postou, nos stories de seu Instagram, a gravação de 2008, que mostra a ex-estrela de 'Baywatch' sem roupa, entregando um bolo de aniversário para o ex-chefão da extinta Playboy, Hugh Hefner (1926-2017). As imagens foram originalmente feitas para o reality show The Girls Next Door.

O programa acompanhava a rotina das mulheres que viviam na mansão do milionário, famoso no entretenimento adulto. O post aconteceu após o cantor receber críticas por expor a esposa, Bianca Censori, 30.