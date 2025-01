Anitta, cooler e dancinhas: veja como foi a primeira festa do BBB 25

Anitta foi a primeira atração confirmada no BBB 25 (Globo) ao lado de seu pai, Mauro, na estreia do Show de Quarta. A participação da cantora foi breve e a produção então liberou a casa para um after com música, luzes e bebidas no jardim.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Depois do show da funkeira, os confinados receberam bebidas, petiscos e foram liberados para curtir o resto da madrugada.