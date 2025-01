Brothers analisam divisão do BBB 25 em grupos: 'Dividido por quarto'

Eva devolveu um questionamento. "Vocês acham que já tá dividido em grupo, é?"

Mateus concordou. "Sim, dividiu bastante."

Eva respondeu. "Difícil, porque eu adoro muito pessoas dos dois grupos. É mais fácil dizer quem eu não tenho tanta afinidade do que dizer grupo. Por que dos dois grupos existem. Eu estava até conversando com a Renata, a gente acha difícil ainda esse lance de escolher."

Gracyanne apontou que também sente que está entre os dois possíveis grupos. Ela apontou se sentir "em cima do muro".

Vitória analisou que a divisão aconteceu pelos quartos. "A maioria daqui está no mesmo quarto, o Maike e o Gabriel, os gêmeos, a Raíssa e o pai estão no mesmo quarto. Se você pensar no mesmo quarto, você já vê tendência de grupo."

Ela ainda apontou que tem afinidade com pessoas que acredita que estão em outro grupo. "Eu super lamento eles estarem no outro grupo. Eu gostaria que estivessem no nosso grupo. Os gêmeos e o Maike e o Gabriel".