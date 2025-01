BBB 25: Gracyanne puxa coro de música de Belo e cantor reage

No after do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa puxou coro para a música "Derê", hit famoso do seu ex-marido, o cantor Belo.

O que aconteceu

Após a estreia do Show de Quarta, com Anitta, os participantes voltaram para a casa e aguardavam as orientações da produção quando a cantoria começou.