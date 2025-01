Babal Guimarães quebra o silêncio após ter bens apreendidos pela polícia

Babal Guimarães, 32, teve bens e dinheiro apreendidos durante a Operação Game Over 2.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira, 15, o influenciador se deparou com a Polícia Civil de Pernambuco em sua casa. O objetivo da investigação, coordenada pela Delegacia de Estelionato, é combater a prática de jogos de azar on-line.

Com a repercussão do caso, a assessoria jurídica de Babal, representada pela Cedrim, Menezes e Toledo Advocacia, divulgou uma nota. "A defesa de Babal Guimarães esclarece que o influencer sempre agiu de boa-fé ao firmar contratos com casas de apostas. Em todas as ocasiões, Babal se dedicou a verificar a regulamentação e a legalidade dessas empresas, realizando solicitações de documentos aos proprietários das casas de apostas para garantir a conformidade legal das operações".