Atriz de Gilmore Girls acusa Betty White de gordofobia: 'Passivo-agressiva'

Sally Struthers, 77, admitiu ter tido uma experiência desagradável na convivência com a lendária Betty White (1922-2021), uma das atrizes norte-americanas mais queridas de todos os tempos.

O que aconteceu

Struthers contou que foi vizinha de Betty em Los Angeles. "Eu sei que ela é amada por todo mundo. Todas as pessoas são apaixonadas por ela. Chegou a ter abaixo-assinado para ela apresentar o 'Saturday Night LIve', sei disso tudo. Eu não tive uma experiência tão legal assim com ela. Era uma mulher muito passivo-agressiva", revelou, em entrevista ao programa Let's Talk About That!, apresentado por Larry Saperstein e Jacob Belloti.

Sally relatou ter sido vítima de um comentário gordofóbico de White, durante uma reunião de trabalho na casa dela, na presença de outros colegas. "Um prato foi colocado à nossa frente - eram cookies, acho. Então fui pegar um cookie e ela disse, na frente de todo mundo: 'Eu não faria isso se fosse você, querida. Você não precisa de um cookie'. Ela fez um ataque gordofóbico na frente de todo mundo naquela sala! E eu só pensei: 'Caramba, isso não foi nada legal'."