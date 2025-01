Após perder 74 kg, Jojo Todynho usa look fendado e bolsa de R$ 34 mil

Jojo Todynho, 27, exibiu sua nova silhueta após perder 74 kg.

O que aconteceu

A cantora caprichou no look desta quinta-feira (16). Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto qual aparece usando um vestido preto fendado, cheio de recortes.

Para arrematar a vestimenta, Jojo apostou em óculos de sol e uma bolsa da grife Saint Laurent que, no site oficial da loja, é vendida por R$ 34 mil. A influenciadora realizou a cirurgia bariátrica em agosto de 2023.