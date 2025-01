Amigo investigado pela morte de Liam Payne processa pai do cantor; entenda

Liam faleceu no dia 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da varanda de seu quarto no terceiro andar do hotel CasaSur. Roger visitou o local três vezes antes do incidente.

Durante a investigação das autoridades, Roger foi acusado de abandonar Payne "à própria sorte". Além disso, ele teria facilitado seu acesso a drogas no período em que ficou em Buenos Aires.

Nores alega que Geoff deu declarações "falsas, enganosas e difamatórias" em seu depoimento aos policiais. De acordo com o empresário, as afirmações do pai de Liam ajudaram a incriminá-lo.

Geoff teria dito que Nores e Kate Cassidy, a então namorada de Payne, eram responsáveis por tomar conta de seu filho. Roger, por sua vez, declarou que Liam era um amigo e que nunca concordou em ser cuidador dele.

Além disso, Roger também foi acusado por Geoff de mentir para o novo psiquiatra do músico. O amigo de Liam também negou ter participado de qualquer consulta do artista com o médico.

Fora a indenização, ele exige que Geoff corrija o depoimento às autoridades argentinas. Outras quatro pessoas, que são funcionários do hotel, também estão sendo investigados sobre a morte do cantor.